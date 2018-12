Un Natale squisito al Centro Borgo

Domenica 9, 16 e 23 dicembre, menu tipici e dolci tradizionali natalizi in Galleria

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per le sue bontà culinarie che, in occasione del Natale, riempiono le tavole imbandite di ogni regione. Per questo, il Centro Borgo ha organizzato una serie di appuntamenti gastronomici natalizi per tutti i suoi visitatori.

Domenica 9 dicembre dalle ore 15, la pizza di Natale sarà la protagonista di show cooking e degustazioni. Dalle ore 16, avrà luogo il corso di cucina per scoprire tutti i segreti del Pan Pepato tipico del Lazio.

Domenica 16 dicembre dalle ore 15, toccherà alla Torta Sbrisolona al cioccolato con show cooking e assaggi e, dalle ore 16, corso sul Pan dolce di Cogne della Val d’Aosta.

Domenica 23 dicembre dalle ore 15, show cooking e degustazioni sul dolce napoletano Divino Amore e, dalle ore 16, il corso di cucina sui Turdilli calabresi.

Per le iscrizioni basta mandare una mail a eventi@cheapservice.it, visitare la pagina Facebook del Centro o recarsi presso lo stand in Galleria domenica 2 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.