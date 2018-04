Weekend: un percorso nel mondo della Natura

Sabato e Domenica prossima fate vivere a voi e ai vostri bambini una esperienza indimenticabile: immersi in una riserva naturale a pochi minuti dal centro di Bologna,fra il profumo dei fiori ed il vento delle acque del lago. L’evento guidato è al mattino alle 10 e al pomeriggio alle 14.Il costo è di €5.

Una avventura con premi e merenda nel misterioso sentiero lungolago ,con gita in barca sul lago dei segreti, prova di pesca per i bambini e divertenti giochi sensoriali nel prato.

Oasi Lagoverde asd Via Cristoforo Colombo 77/9 – 40131 – Bologna 370/3393352 oasilagoverde@libero.it

