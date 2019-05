Un sorso di musica: il programma

Corte d'Aibo, agriturismo attivo da 30 anni nei Colli Bolognesi, ospita ogni Martedi le serate "Un Sorso di Musica".

Dalle 20 in poi il nostro ristorante si trasforma in una vera e propria Osteria,

con taglieri di salumi e formaggi selezionati della zona (oppure l'alternativa vegetariana), i nostri Vini Biologici, e la miglior musica dal vivo!

Questi sono gli appuntamenti di Maggio:

Martedi 14 Maggio: Little Banda Buffo (acoustic blues, rhythm & Blues)

Martedi 21 Maggio: Poorboys (Blues)

Martedi 28 Maggio: SIlent Owl (acoustic Folk)

L'inizio della serata è previsto per le ore 20.00

L'inizio del concerto è previsto per le ore 20.30

Per info e prenotazioni: 051/832583