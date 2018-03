Un thè con la poesia. Antonia Arslan e la grande poesia armena

EstroVersi Associazione di Promozione dell'Arte e della Cultura propone l'appuntamento del nuovo ciclo di incontri di "Un thè con la poesia"... da non perdere per chi ama e vuole conoscere i protagonisti della poesia contemporanea. Questo terzo incontro cade nella "Giornata Mondiale della Poesia", Mercoledì 21 marzo 2018 - con inizio alle ore 17.30 e si svolge, come di consueto presso il Grand Hotel Majestic già "Baglioni" di Bologna, in Via dell'Indipendenza 8. Conduce Cinzia Demi, autrice e Presidente EstroVersi.

Parteciperanno: Antonia Arslan, scrittrice armena - Alessandro Rivali, poeta, editore. Intervento di Arthur Alixanian, scrittore armeno.

L'occasione dell'uscita dell'antologia "Benedici questa croce di spighe" (ARES Edizioni, 2017), nella quale sono inseriti gli autori armeni uccisi durante il Genocidio.

Accompagnerà il percorso poetico la musica di : Nicolas Palombarini (clarinetto) – Maria Chiara Bignozzi (fagotto) Conservatorio G.B. Martini

Si raccomanda la prenotazione presso l'Hotel al n. 051 225445.

(Costo dell'evento comprensivo della consumazione di thè e pasticcini 10,00 €., costo speciale studenti 5,00 €.)

Gallery