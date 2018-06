CostArena Biblioeca, in collaborazione con Cinquantuno.it DIFFU51ONE - Caosfera, presenta il libro "UNA BIBBIA PER SHAKESPEARE!" Di Samuele Magrini. L'affascinante incontro tra il re del Teatro e il Libro dei Libri. Un libro che propone un viaggio per descrivere il rapporto tra Shakespeare e le Sacre Scritture, attraverso l'analisi di sue quattordici opere teatrali di grande valore estetico. Così si verrà a scoprire che alcune espressioni shakespeariane sono state genialmente estrapolate tanto dall'Antico quanto dal Nuovo Testamento; a volte nel pieno rispetto dei loro contesti sacri e spirituali, ma a volte con una libertà tale da sconfinare perfino nell'irriverenza. inoltre, uno sguardo al rapporto contraddittorio che il drammaturgo ebbe con la cultura ebraica e con quella puritana.