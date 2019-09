Una donna tra mille: spettacolo

Storia di una donna dimenticata: Rosalia Montmasson

A cura di Rimacheride Teatro



Rielaborazione drammaturgica di Luisa Vitali

Lettura drammatizzata tratta da “La ragazza di Marsiglia” di Maria Attanasio Con: Luisa Vitali, Luisa Cavicchi



Unica donna a partecipare all’impresa dei Mille, protagonista del Risorgimento, per vent’anni moglie di Francesco Crispi, Rosalia Montmasson fu cancellata dalla storia, rimossa dai libri e dalle memorie dell’epoca.



SPETTACOLO A OFFERTA LIBERA



Lo spettacolo è parte di Feminologica 2 - Rassegna di teatro civile al femminile

Direzione artistica Associazione Culturale Youkali

TRAMA

Siamo in pieno Risorgimento e la spedizione dei Mille è di là da venire quando il giovane Crispi incontra, per le strade di Marsiglia, un’affascinante fanciulla che lo attrae irrefrenabilmente. La ragazza è Rose Montmasson, nota come Rosalia, fuggita dalla Savoia e dal padre violento e approdata a Marsiglia, dove si mantiene grazie al lavoro di stiratrice. Di lì a poco tra i due inizierà una relazione passionale che alimenterà un altro fuoco che arde in entrambi, quello della RIVOLUZIONE.

La coppia diventerà ben presto inseparabile a Londra, dove saranno intimi di Mazzini, a Parigi e a Malta, dove Rosalia, ormai moglie di Crispi, incontrerà altri esuli italiani e parteciperà alle riunioni incentrate sul comune obiettivo di costruire un’Italia unita.

Rosalia non è il tipo di donna che si adatta al ruolo di angelo del focolare, al contrario collabora mettendo in pericolo la sua stessa vita per consegnare messaggi, volantini e armi ai cospiratori, ed è una presenza così preziosa da ottenere da Giuseppe Garibaldi il permesso di partire, unica donna, con la spedizione dei Mille. Il ruolo che ricopre è principalmente quello di infermiera: a Calatafimi soccorrerà i rivoluzionari anche durante la battaglia, guadagnandosi il soprannome di angelo di Calatafimi”.

Il suo matrimonio con Crispi, però, non sarà sempre fervore rivoluzionario e passione, Rosalia sarà infatti costretta a subire le molte infedeltà del suo coniuge, i figli illegittimi e la relazione di lunga durata con Lina Barbagallo che spingerà Crispi, ormai uomo di governo, ad appigliarsi a ridicoli cavilli legali per invalidare l’unione con la sua prima moglie. Madame Crispi, da quel momento, vivrà una vita ritirata, dimenticata dall’Italia che lei stessa aveva contribuito a creare.