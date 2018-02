Una giornata dedicata ai bambini con i Pjmask

Domenica 11 febbraio gli amatissimi “Superpigiamini”

incontrano le famiglie a Bologna

L’appuntamento su Rai YoYo è imperdibile per tutte le famiglie con bimbi piccoli; da non perdere quindi l’occasione di incontrare dal vivo i PJMask presso il centro Vialarga di Bologna Domenica 11 febbraio.

La serie PJMask è tratta dalla collana di libri popolare in Francia i cui protagonisti sono tre piccoli supereroi: Gattoboy, Gufetta e Geco. Di giorno sono tre bambini come gli altri, ma di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, comincia il lavoro da supereroi che li trascina in un’avventura emozionante sotto la luce della luna.

Nel mondo notturno non esistono le limitazioni che ogni bambino sperimenta nella realtà durante il giorno, e la difficile missione affidata ai supereroi può essere facilmente portata a termine grazie ai loro superpoteri. Gattoboy ha il potere della velocità, agilità e super udito, Gufetta è una super esperta di fumetti, ha una vista acutissima e può volare, Geco è il maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso.

Nella serie non manca naturalmente l’antieroe, Moongirl, creatura della notte che cerca di mettere in atto piani malvagi per sottrarre qualcosa dal mondo del giorno, ma in realtà riesce solo ad apparire ridicola e per niente spaventosa.

I tre baby supereroi incontreranno i piccoli fan al centro Vialarga di Bologna per una simpaticissima foto ricordo e tanto divertimento, Domenica 11 febbraio a partire dalle 11 del mattino sino alle 19.