“Una Notte in Centro”e Imola si anima per una serata speciale

Sabato 14 settembre dalle ore 18 alle 24, organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con le associazioni di categoria e le attività commerciali METTI “UNA NOTTE IN CENTRO”, A SUON DI MUSICA, SPETTACOLI, MERCATINI E VISITE GUIDATE

Non c’è due senza tre. Anzi, senza quattro. Si completerà con l’iniziativa “Una Notte in Centro”, in programma sabato 14 settembre dalle ore 18 alle 24, la prima serie di eventi organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con le associazioni di categoria per la promozione del centro storico cittadino e delle sue attività commerciali.

Una manifestazione organizzata nell’ambito del progetto Imola “Centro Storico” il fulcro della Città che vive (L.R. 41/1997) con la sinergica partecipazione di Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, CNA Imola Associazione Metropolitana, dei commercianti del centro storico imolese ed importanti partner sostenitori.

Centro storico di Imola, dunque, grande protagonista e location suggestiva di una kermesse dalla ricca e variegata programmazione capace di abbracciare i gusti dell’intera cittadinanza.

Partenza a suon di musica da piazza Matteotti (ore 18), cuore pulsante della città, con il Dj set di intrattenimento a cura di Radio Bruno ed il divertimento a misura di bambino con i gonfiabili (attrazione a pagamento). A pochi metri di distanza in piazza Medaglie d’Oro, dalle 18.30, spazio ai colori, ai suoni ed alle movenze della “Country Ride ASD, scopriamo il mondo del ballo e della musica country!” a cura degli operatori di Port’Appia. Un ritmo contagioso che alle 19, nella galleria del Centro Cittadino, innescherà il fascino danzante di “Balliamo insieme la Kizomba” a cura dell’Associazione 26 marzo.

Dai balli alla musica d’autore il passo è breve. Lancette sincronizzate alle ore 20 in piazza Gramsci per l’atteso “Controcanto – la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè”.

A vent’anni dalla scomparsa del cantautore genovese, verranno proposti i brani della produzione più recente e i classici più conosciuti al grande pubblico, rifacendosi, dal punto di vista degli arrangiamenti, prevalentemente ai concerti con la PFM ed all’ultima tournèe del 1998.

Un viaggio straordinario nel patrimonio artistico di una delle più grandi firme del cantautorato italiano che prepara l’assist per lo spettacolo degli HBH - History100 in programma alle ore 21.30 in piazza Matteotti. Prendete le 100 migliori canzoni di sempre, dagli anni ‘30 ad oggi, e condensatele in uno show che comprende musica, intrattenimento, coreografie e tanta,



tantissima voglia di divertirsi! A seguire…continua la musica con Dj set in compagnia di Radio Bruno.

Non è tutto! Se fino alle ore 22 in piazza Caduti per la Libertà e lungo una parte di via Emilia Ovest i riflettori sono puntati sul Mercatino Alto Adige con prodotti tipici di una delle zone più ricche d’Italia dal punto di vista gastronomico ed enologico, l’arte e la cultura trovano terreno fertile nell’apertura straordinaria (dalle 18 alle 22) del palazzo Comunale (via Mazzini 4) per la mostra di alcune opere del pittore Tonino Dal Re e la visita con ingresso libero alla sala del Caminetto, sala Rossa e Gialla del Municipio imolese (ingressi regolati in gruppi in base all’affluenza, ultimo ingresso ore 21.30).

Apertura straordinaria, dalle ore 19 alle ore 22, anche per il Museo Civico San Domenico (via Sacchi 4) e per la Chiesa di San Domenico (via Quarto 4/a) che, dalle 18 alle 22, comprenderà la visita dell’antica chiesa a cura dei Cavalieri Templari.

Sfilata di moda con abiti da cerimonia, caccia al tesoro all’interno dei negozi ed attività commerciali del centro storico completano un cartellone di intrattenimento capace di mettere tutti d’accordo.

Tutti i parcheggi a sbarre gratuiti dalle ore 15, per l’intera durata del pomeriggio, per favorire il comodo accesso della cittadinanza al centro storico e la relativa sosta fino a tarda sera.

In caso di maltempo l’evento “Controcanto – la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè” sarà spostato, conservando l’orario pianificato, nella suggestiva cornice del teatro “Ebe Stignani” e sarà possibile comunque visitare la mostra presso il Palazzo Comunale, nonché il Museo Civico e la Chiesa San Domenico.