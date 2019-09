"Una serata agli orti" II edizione dedicata ai vini autoctoni

Seconda edizione di AMO agli Orti domenica 29 settembre nella splendida cornice degli Orti di via Orfeo!

Quest’anno la serata di degustazione sarà dedicata ai vini autoctoni:



Racconti, tradizioni, culture si intrecceranno durante il banco d’assaggio per compiere un viaggio ideale alla scoperta di varietà più diffuse e altre invece rarissime.



L’Italia, grazie alla sua grande superficie e alle differenze geografiche, vanta il maggior numero di vitigni autoctoni, quelli riconosciuti infatti superano le 350 varietà.



Vi aspettiamo in una serata di fine estate per scoprire realtà emergenti, assaggiare e conoscere - sotto la guida degli Osti AMO - etichette meno blasonate ma ricche di storia e fascino che si esprimono con grande personalità.



Alla ricercata e curata offerta di vini si affiancheranno piatti gastronomici preparati dai ristoranti AMO.



Prezzi:

Ingresso - 18€

(comprensivi di 4 calici di vino + 2 piatti enogastronomici)

Ridotto AIS, ONAV, AIES, FISAR, operatori di settore - 15€



Ulteriori consumazioni:

coupon calice: 3€

coupon piatto gastronomico: 5€



Cauzione obbligatoria per noleggio calice - 5€



* Alle 18,30 seminario/degustazione condotto da Gabriele Valentini a cura di ONAV. (Solo su prenotazione).

Prezzo: 35€ (include 2 coupon vino)



Per info evento e prenotazioni seminario

- info@amo.bo.it

- Jennifer 340 50 56 314

(dalle 15:00 alle 18:00)