'Una testa, un volto', Steve McCurry: visite guidate per famiglie

"Mi sento uno storyteller": così ama definirsi Steve Mc Curry davanti al pubblico, perchè, dice," è fantastico poter riuscire a raccontare una storia in una immagine. Questa è la FOTOGRAFIA PERFETTA!" Si perchè i volti, dagli sguardi profondi, stupiti, attoniti, non sono nè distratti nè in posa...è una insolita alchimia quella che rende così preziose le fotografie di Steve... e che proveremo a distillare davanti ad una selezione dei 40 volti ora in mostra a Bologna. Tutti i contenuti sono #familyfriendly !!!



Per info e prenotazioni

Laura 328.7652394



SABATO 15 DICEMBRE tre orari:



15.00

16.05

17.05



Per questioni logistiche legate alla prenotazione della fascia oraria è necessario saldare entro sabato 8 dicembre.



Ci vediamo il 15 dicembre fuori da Palazzo d'Accursio 10 minuti prima



Prenotazioni entro giovedì 6/12.