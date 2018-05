Visita all’Oasi Lagoverde

A Bologna,al Laghetto di Via Colombo 77, vogliamo solo che ti diverti!SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO APERTURA dalle 9:00 alle 17:00.Escursione guidata (ORE10 E ORE 14) lungo le rive del lago e nel magico sentiero del Bosco. Inclusi : benvenuto, gita in barca ed esperienze sensoriali nella natura e visita al Pioppo trecentenario.

Ticket Visita guidata (due ore circa):€5.

Tessera Associazione Sportiva:€10 (Solo per chi vuole pescare).

Ticket giornaliero per la pesca:€5 (solo per tesserati pesca No-Kill) https://oasilagoverde.wixsite.com/bologna

Per INFO E PRENOTAZIONI chiama allo 370339335.

(Adatto Pescatori Sportivi/ bambini/Sport/Pesca sportiva/Ecoturismo/Natura/Animali/Giochi/Barbecue).

