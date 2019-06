Unesco Giovani Pitch Night: per la prima volta a Bologna

Giovedì 20 giugno Unesco Giovani Pitch Night - Uniti per la Cultura alle ore 19:00 presso il Dispositivo Arti Sperimentali. Durante la Pitch Night, il 20 giugno 2019 ore 19, i cinque progetti culturali finalisti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della prima Pitch Night della città di Bologna. I cinque finalisti avranno a disposizione cinque minuti ciascuno per presentarsi e convincere la giuria, con l’obiettivo di ricevere il contributo raccolto per trasformare la progettualità in realtà. I giurati della finalissima saranno i rappresentanti delle Istituzioni patrocinanti e i donatori-mecenati che hanno aderito alla campagna di crowdfunding.

Come in un vero talent show, ogni presentazione sarà seguita da domande di approfondimento poste da esperti, professionisti e personalità della cultura che, in qualità di opinionisti, ci aiuteranno ad approfondire alcuni aspetti della progettazione culturale, della sponsorizzazione e della sostenibilità.

Unesco Giovani Pitch Night è un bando, un pitch e un talent per progetti culturali virtuosi del territorio dell'Emilia Romagna e un'azione collettiva per raccogliere microfinanziamenti e sentirsi partecipanti attivi di un progetto per il territorio in cui viviamo.

Per la prima volta, Unesco Giovani riunisce nell’iniziativa i principali attori pubblici e privati promotori della vita culturale, imprenditoriale e sociale bolognese con l’obiettivo di sostenere la creatività artistica giovanile. Sono, infatti, a fianco della nostra Associazione la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, l’Istituzione Bologna Musei, Istituzione Educazione Scuola, il Dipartimento Beni Culturali Università di Bologna, Confindustria Emilia-Romagna Giovani e CNA Giovani Imprenditori, con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Obiettivo del progetto Unesco Giovani Pitch Night è rinforzare il tessuto culturale della città di Bologna, mettendo in rete le nuove progettualità proposte dai partecipanti non solo con i finanziatori, ma anche con Istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori, professionisti e cittadini per creare una community attiva che sostiene la creatività e la cultura nel nostro territorio.

Protagonisti della serata non saranno soltanto i progetti culturali e artistici di rilevanza regionale, ma tutti quanti noi. A giudicare infatti i cinque finalisti alla Pitch Night saranno tutti coloro che, attraverso la piattaforma Idea Ginger, sostengono l’iniziativa. Un modo per responsabilizzare la comunità, ma anche per sentirsi parte del progetto che sarà realizzato.

L’Associazione Italiana Giovani Unesco, comitato regionale Emilia Romagna è lieta di annunciare i cinque finalisti che si sfideranno il 20 giugno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della prima Unesco Giovani Pitch Night.

I progetti finalisti sono:

Bolognina Outline di Nosadella.Due, Voxel e Ateliersi

Exit di Festival 20 30

mtn | Museo Temporaneo Navile di Silla Guerrini e Marcello Tedesco

Tout Court di Associazione Nuove Voci

UniExplore – La Dotta di Culturit Bologna

L’evento è ad accesso libero. Per assicurarsi un posto a sedere come giurato, è già possibile donare attraverso la piattaforma Idea Ginger: una donazione di € 10,00 consente 1 voto da esprimere al termine delle presentazioni al proprio progetto preferito. Per ogni multiplo di € 10,00 della donazione, verranno assegnati un numero equivalente di voti. Le donazioni saranno attive anche durante la Pitch Night al desk accoglienza, al momento della registrazione.

Tutto l’ammontare raccolto verrà devoluto al progetto vincitore. *Per motivi di capienza limitata della sala, la priorità all’ingresso e a sedere verrà data a coloro che hanno già effettuato una donazione online. Il voto può essere delegato per i donatori che non possono prendervi parte.