Prosegue con Urban Wildelife e altre illustrazioni di Davide Bonazzi il ciclo di mostre dedicata agli illustratori, ideata e curata da Patti Campani e dedicata agli spazi del FramCafè. Seguendo la filosofia del noto Bistrot di via Rialto i temi proposti sono strettamente dedicati all'ambiente, alla natura, ad uno pensiero fortemente critico verso il divenire della vita contemporanea reso di volta in volta dallo sguardo acuto di alcuni tra i migliori illustratori italiani contemporanei.

In questa mostra i disegni di Davide Bonazzi ci conducono attraverso una visione surreale della nostra società,delle sue problematiche sociali e ambientali. Immagini asciutte, metafisiche quasi, che ci attraggono inizialmente coi loro toni caldi per sorprenderci all'improvviso nella loro metafora nascosta eppure diretta.



Davide Bonazzi collabora come illustratore freelance con numerose riviste e case editrici italiane, Einaudi, Il Sole 24 Ore,L'Espresso; oltreoceano le sue immagini sono una presenza costante su The Washington Post, Scientific American, The Wall Street Journal, Variety, The Telegraph.





La mostra sarà visibile fino al 30 giugno.

Gallery