La band proviene dagli Stati Uniti (Philadelphia) ed ha già cinque dischi all’attivo. I loro brani mescolano lo stile southern rock degli Allman Brothers e della Marshall Tucker Band con il country rock degli Eagles, il sound west-coast di Crosby, Stills, Nash & Young e la vena cantautorale di Jackson Browne. In patria riscuotono, oltre ad un affezionato seguito, gli elogi della critica specializzata.



Imperdibile il concerto degli U.S. Rails, un ensemble made in Usa già con 5 dischi all’attivo tramite la leggendaria etichetta Blue Rose Records, tra cui un cd live intitolato “Right Where We Left It” che verrà presentato in occasione del loro tour europeo. Strumentisti e singers di grande talento, la loro musica viene avvicinata a formazioni come Eagles e Crosby Stills&Nash per la nitidezza delle fusioni vocali e l’atmosfera folk sognante, ma anche Rolling Stones, Green On Red o Allman Brothers, per gli approcci rock, blues e southern. La band è formata dalla personalità da rocker navigato di Tom Gillam (voce e chitarra elettrica), la voce graffiante di Ben Arnold (voce, chitarra, tastiera), le pulsazioni ritmiche di Matt Muir (voce e batteria) e Scott Bricklin (voce e basso), professionisti indiscutibili e anime di un progetto vincente come questo, che entusiasma e ammalia il pubblico grazie alle oltre 2 ore di melodie dirette e armoniose.