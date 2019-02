DALLA VALIGIA DEL BURATTINAIO LE MASCHERE DEL CARNEVALE POPOLARE

I quattro elementi, il carnevale e l’arte del legno del burattinaio



Domenica 17 febbraio 2019 ore 15,00

Museo di Ca’ la Ghironda Via Leonardo da Vinci, 19

Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) tel. 051 757419



Una domenica in famiglia da trascorrere in allegria, all’insegna del teatro di animazione e del fascino del legno scolpito, dipinto, vestito ed animato. In occasione del Carnevale, Riccardo Pazzaglia, burattinaio della tradizione popolare Bolognese ed ultimo allievo di Presini, presenta “La Valigia del Burattinaio”. L’intervento consiste in una carrellata di maschere tipiche della tradizione carnevalesca italiana, con anche l’aggiunta di elementi fantasy. Il burattinaio privato per scelta dalla sua baracca, si mostra al pubblico in diretta, dando vita, uno dopo l’altro, ai suoi burattini.

Segue il laboratorio di traforo in cui ciascun bambino, potrà dare vita al proprio burattino scegliendo la maschera preferita: Arlecchino, Brighella, Colombina, Pulcinella, Balanzone…., oppure optando per uno dei quattro burattini esposti in mostra, evocativi dei quattro elementi. Con stoffe e pittura, il burattino, prenderà infine vita.



Per ciascun bambino, il sacchetto di caramelle di carnevale con succo di frutta.



In caso di beltempo, fra l’animazione e il laboratorio, sarà possibile visitare il Parco di Sculture, accompagnati, in una passeggiata di circa 30′, dal personale didattico.



Le sale espositive saranno a disposizione del pubblico che potrà visitarle in autonomia.



E’ possibile ed auspicato il vestito di carnevale. Si ammette l’utilizzo esterno di coriandoli e di stelle filanti solo se di carta.

________________________

Inizio: ore 15:00; fine prevista per le ore 18:00, circa.



€ 15,00 per bambino (dai 3 anni di età con kit laboratoriale);

€ 5,00 per adulti e bambini (dai 3 anni di età senza kit laboratoriale);



Su prenotazione, a numero chiuso di partecipanti: 051.757419 – iscrizioni@ghironda.it