Valorizzare e rinnovare l'ambiente di casa: stili, colori e abbinamenti perfetti!

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso curato da Fosca De Luca esperta di Home Staging e Redesign.



Di cosa parleremo:

La tua casa ti sembra un pò anonima o invece troppo caotica?



In questo workshop Fosca de Luca ci insegnerà come valorizzare la propria casa creando il giusto abbinamento di colori attraverso semplici regole alla portata di tutti con le quali potrai dare il via libera alla tua creatività!



Il corso sarà informativo, lasciando libero spazio a domande e chiarimenti.



L'incontro è gratuito prevede un numero di posti limitato.



L’iscrizione è obbligatoria



In regalo per ogni partecipante:



1 dispensa con approfondimenti;

possibilità di chiarire i dubbi anche dopo l'incontro.



Ricordate: vi aspettiamo per un aperitivo alle 19.3



FOSCA DE LUCA



Presidente di Home Staging Lovers, grazie ad una lunga esperienza ed agli studi fatti, affascinata dalle tecniche costruttive e i materiali da una parte, e lo stile gli arredi e i colori dall'altra, ha trovato nell'Home Staging e nel ReDesign la professione perfetta per le sue competenze. Si occupa di case dal 1996, prima come agente immobiliare e in seguito come Project Coordinator, in un'impresa di costruzioni e ristrutturazioni bolognese: negli anni ha seguito oltre 600 clienti che hanno acquistato o rinnovato immobili alla ricerca della soluzione giusta per loro. Nel 2012 si è specializzata in Home Staging, riuscendo in poco tempo a diventare una delle Home Stage più attive in Italia: ha contribuito alla vendita e collocazione di oltre 100 immobili. Dal 2015 ha iniziato ad occuparsi di docenza, si è preparata nell'insegnamento, ma soprattutto ha sviluppato la passione innata di condividere le proprie conoscenze ed esperienze; nasce così la Staging & Redesign Expertise School, che si colloca subito tra le migliori e più richieste scuole italiane del settore. E' inoltre Presidente dell'Associazione Nazionale Home Staging Lovers.

