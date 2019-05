Corti, Chiese e Cortili: il programma 24-26 maggio

Corti, Chiese e Cortili in programma venerdì 24 e domenica 26 maggio.

Venerdì 24 maggio ore 21.00

Paula Šūmane

Violinista vincitrice del 1° premio (categoria solisti) al 22° Concorso Luigi Nono (2018)

Salone dell’antico Palazzo di Boccadiferro

via della Rocca - loc. Castello di Serravalle, Valsamoggia (BO)

In programma, musiche di Beethoven e Brahms.

Concerto in memoria del prof. Silvio Montaguti.

Ingresso ad offerta libera

Domenica 26 maggio ore 18.00

Affiatati

12° Incontro corale di musica sacra

Chiesa di S. Stefano

via Contessa Matilde 5 - loc. Bazzano, Valsamoggia (BO)

Ingresso ad offerta libera

Torna la rassegna corale di musica sacra. Ospiti della Schola Cantorum di Bazzano, quest’anno, saranno la Corale Quadriclavio e il Coro Gospel Cake&pipe.