Varignana Music Festival 2018

Dal 6 al 15 luglio, torna a Palazzo di Varignana, luxury resort nelle colline bolognesi, Varignana Music Festival, il primo festival estivo di musica classica del territorio, al suo quinto anno di programmazione con la direzione artistica di Musica Insieme.



Dieci giorni di festival che sono l’occasione per una serata o un soggiorno dedicato al benessere, perché se la musica è un linguaggio universale, lo è anche il piacere di riscoprire il repertorio classico in uno dei più incantevoli resort italiani.



Dopo ogni concerto, una cena gourmet sotto le stelle in compagnia degli artisti, circondati da verdi colline a perdita d'occhio, offre l’occasione ideale di accendere corpo e spirito, in un'oasi dove bellezza e benessere invitano a vivere in armonia con i ritmi della natura.



Artisti in cartellone: Coro e Orchestra del Varignana Music Festival, Denis Kozhukhin, Coro Femminile del Teatro Comunale di Bologna, Antonii Baryshevskyi, Quartetto Prometeo, Alexander Romanovsky, Daniel Lozakovich, Solisti della Kremerata Baltica, Mario Brunello



Biglietti disponibili su vivaticket o scrivendo a vmf@palazzodivarignana.com