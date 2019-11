Vasco Rossi in concerto a Imola: nell'estate 2020 un grande live all'Autodromo

Vasco Rossi in concerto all'Autodromo di Imola il 26 giugno 2020. Il live del rocker emiliano è stato annunciato da lui stesso attraverso i social, inserito in un calendario che lo porterà su diversi palchi italiani nel mese di giugno: di parte da Firenze Rocks per arrivare a Roma, per un totale di quattro show e con un super finale vicino casa, in Emilia-Romagna.

Il nuovo tour di Vasco Rossi si chiama Vasco Nonstoplive Festival. I biglietti saranno in vendita in esclusiva per gli iscritti al fanclub Il Blasco dalle 12 di lunedì 18 novembre sul sito di Vivaticket e, per i concerti a Firenze Rocks e agli I-Days, dalle 10 di martedì 19 novembre anche sul sito di TicketOne. Infine, saranno disponibili per tutti dalle 11 di giovedì 21 novembre sulle piattaforme Vivaticket, Ticket Master e TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati.

Ecco la lista dei quattro concerti annunciati:

10 giugno 2020 Firenze, Firenze Rocks

15 giugno 2020 Milano, I-Days

19 giugno 2020 Roma, Rock in Roma

26 giugno 2020 Imola, Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari