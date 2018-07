"I Vasi di Ariosto" di Lorena Lusetti all'Arena Orfeonica

All'interno della rassegna "Bologna da sfogliare, penne e non solo che raccontano la città" una serata all'insegna del brivido con un romanzo noir. La scrittrice Lorena Lusetti parlerà del suo libro "I vasi di Ariosto" (Damster editore, collana Comma 21), quinta avventura dell'investigatrice privata Bolognese Stella Spada, prima (e per ora unica) investigatrice che risolve i suoi casi nella nostra città, partendo dal suo studio in via dell'Inferno.