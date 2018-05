La scrittrice Lorena Lusetti parlerà del suo noir "I vasi di Ariosto. Un'indagine di Stella Spada" (Damster editore, collana Comma 21) assieme allo scrittore Luca Occhi. Questa è la quinta avventura per l'investigatrice privata Bolognese Stella Spada, che parte dal suo studio in via dell'Inferno per compiere le sue indagini e le sue malefatte. Venerdì 18 maggio sarà ospite della libreria Squilibrai di San Lazzaro di Savena