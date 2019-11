Vecchione 2019: in Piazza Maggiore si brucia l'anno vecchio

Il Vecchione 2019 in Piazza Maggiore. Non può mancare la tradizione tutta bolognese del rogo del vecchione in Piazza Maggiore che però, quest’anno, si declina in un’idea completamente nuova: un Vecchione “partecipato” costruito insieme durante tre giornate di laboratorio aperte a tutta la cittadinanza, in un percorso curato da Dipartimento educativo del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e a “Senza titolo” – Progetti aperti alla cultura insieme a Cantieri Meticci.

Dal 2 al 16 dicembre in tre diversi luoghi della città (Piazza dei Colori, Giardino del Cavaticcio e il “Treno” della Barca) i cittadini saranno invitati a portare da casa oggetti in legno che non servono più come porte, finestre, cassetti, ante di armadi, tavoli e sedie. In seguito questo materiale verrà assemblato da chi vorrà partecipare ai laboratori di domenica 2, domenica 9 e domenica 16 dicembre, sempre nei luoghi dove è avvenuta la raccolta o, in caso di maltempo, in spazi al coperto individuati nelle immediate vicinanze.

Durante questi incontri anche i bambini saranno chiamati a partecipare insieme alle loro famiglie: li accoglieranno educatori museali specializzati che li condurranno nella nella creazione di speciali elaborati, come disegni, pensieri e piccoli oggetti di carta destinati a trovare spazio all’interno del grande fantoccio e a bruciare, insieme a lui, nel grande rogo di capodanno.