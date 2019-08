Vendemmia in famiglia fra arte e natura

Il 1° e l'8 settembre la Tenuta Bettozza aprirà cancelli, vigneti e cantina alle famiglie che parteciperanno per vendemmiare, pigiare, conoscere e gustare il mosto d'uva, dipingere con i cavalletti le bellezze del paesaggio, giocare a fare i contadini e divertirsi in compagnia!

(IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE E' ANNULLATA E RINVIATA A SABATO 7 e/o 14 SETTEMBRE)



Un'esperienza immersiva e indimenticabile ...fra arte e natura, tradizioni popolari, tanto fare e divertimento!

"I gestori della Tenuta Bettozza, unitamente allo staff della sezione didattica del Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum, Vi accoglieranno con entusiasmo e conviviale amicizia, con l'augurio che l'emozione della festa, unita all'esperienza della vendemmia, della pigiatura e della pittura en plein air, possano rallegrarvi, vivendo insieme a vostri bambini rari momenti di vita campagnola!



La musica popolare della Furlana ed un cielo di bolle di sapone allieteranno la fatica dei campi, rallegreranno l'atelier di pittura e la pigiatura nei tini.

E per i più grandi dalla cantina: visite e degustazione dalla Cantina Bettozza.

Punto merenda con tigelle, affettati, pesto montanaro, nutella, bibite e sughi cotti e corner di prodotti tipici.



PROGRAMMA/ATTIVITA':



15:00 La vendemmia in allegria!

accoglienza, regole generali e spiegazione della buona pratica di raccolta dell'uva con attività pratica!

16:00 - 18:30 I bambini pigiano l'uva; i grandi degustano il vino; gli astemi assaggiano il mosto; in un crescere di ritmo e di melodie popolari tutti i partecipanti vengono avvolti dalla vivace atmosfera tipica delle feste dell'aia.

I bambini dipingono "en plein air" con cavalletto, tavolozza e pennello, la festa dell'aia e i bellissimi filari coltivati a vite. ... musica popolare, balli e un cielo di Bolle di Sapone!



Contributo di partecipazione alle attività del pomeriggio € 12,00 per ciascun bambino (dai 3 anni di età); + € 8,00 per ciascun adulto accompagnatore.

Il biglietto include anche:

per gli adulti: una degustazione gratuita di vino della Tenuta Bettozza, oppure un succo di uva.

per i bambini: pane e marmellata, succo d'uva, acqua

-------------------------------------------

Sarà inoltre allestito un corner merenda con tigelle, torte, rustici e bevande, a disposizione a prezzi famigliari - con consumazione facoltativa.

-------------------------------------------

Nota bene: ricordarsi di portare con sè le forbici o cesoie per la vendemmia e di vestirsi da contadini, senza tralasciare i dettagli delle bretelle, del cappello di paglia e dell'immancabile camicia a scacchi!

Portare anche un asciugamano e un cambio completo di calze e scarpe per i bambini! Volendo coperte per banchettare sul prato!



E' ANCHE POSSIBILE PRENOTARE LA CENA IN TENUTA CHIAMANDO DIRETTAMENTE I GESTORI al 3356004811- POSTI LIMITATI



–> INFO E PRENOTAZIONI ricordiamo che i POSTI sono LIMITATI

051.757419 – iscrizioni@ghironda.it – 3406706122

sezione didattica del Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum



