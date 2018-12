Vendere oggi…azioni e strumenti per lo sviluppo commerciale

Incontro gratuito riservato esclusivamente ad imprenditori e titolari d’azienda. Giovedì 21 Marzo 2019 presso la Confartigianato di Bologna dalle ore 16:30 alle 18:50



Come creare un Metodo commerciale e posizionare correttamente il tuo prodotto o servizio in un mercato nazionale o internazionale ?



Seguendo l’incontro organizzato da Be.St. Consulting, si avrà l’opportunità di analizzare le nuove strategie commerciali, in modo semplice, concreto e commisurato alla propria realtà aziendale.

l convegno si pone l’obiettivo di fornire un approccio commerciale Metodico nell’ affrontare il mercato nazionale e internazionale, avvalendosi delle nuove tecnologie digitali e di strategie commerciali efficaci da far adottare alle persone della propria organizzazione. In un mercato competitivo la corretta strategia commerciale non è una componente da sottovalutare, bensì è tanto importante quanto la realizzazione del prodotto o del servizio stesso.



L’organizzazione di un’Azienda commercialmente Proattiva:



Redigere obiettivi di vendita ambiziosi, ma raggiungibili;

Azioni per incrementare la presenza commerciale della propria azienda;

Creazione di una procedura e di una metodologia nella gestione del reparto commerciale.



Le potenzialità del Marketing online:



Come generare sistematicamente nuove opportunità online;

Il corretto posizionamento nei principali motori di ricerca per garantire la visibilità che meriti;

Analisi del mercato e dei competitor in rete;

Quali strumenti utilizzare in funzione al target.



Il Metodo nella Gestione dei Venditori:



Organizzare, gestire, motivare e incentivare una Rete di venditori (agenti e/o dipendenti);

Monitorare e correggere le loro azioni commerciali;

Rendere i venditori dei veri e propri Consulenti;

Aumentare le loro capacità di negoziazione e chiusura.