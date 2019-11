Vendita di Natale di Antoniano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre al Sympo’ in Via delle Lame 83 potrai fare i tuoi regali di Natale e allo stesso tempo fare del bene. Con i tuoi acquisti alla Vendita di Natale delle socie di Antoniano insieme potrai aiutare i bimbi con fragilità fisiche e cognitive a costruire un futuro più sereno. Dal 22 al 24 novembre il Sympo’ di via delle lame si trasformerà in un temporary shop benefico dove poter arricchire il proprio guardaroba, fare i regali di Natale ad amici e parenti e allo stesso tempo fare del bene. L’intero ricavato del mercatino, aperto dalle 10.00 alle 19.00 ad orario continuato, andrà a sostegno dei piccoli pazienti del centro terapeutico "Antoniano Insieme", che da oltre 30 anni aiuta i bambini con fragilità e sostiene le loro famiglie. Il centro terapeutico “Antoniano Insieme”, solo nel 2018 ha seguito più di 450 bambini, occupandosi di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia ed erogando oltre 6mila ore di terapia specializzata ogni anno. I cittadini di Bologna sono invitati a partecipare all’iniziativa.