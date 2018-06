Incontro gratuito su "vendita etica e successo imprenditoriale"

Se una volta per vendere bastava ‘saper chiacchierare’ e avere un bel sorriso, oggi, complice la crisi globale che ha trasformato le propensioni ai consumi degli italiani, i principi della vendita sono cambiati e si basano sull’etica, vero fondamento di ogni transazione di successo.

Di questo e di molto altro ancora parleranno domani, martedì 26 giugno a partire dalle 16 presso ZanHotel Centergross (via Saliceto, 8 - Bentivoglio, Bologna) due tra i massimi esperti italiani del settore: Paolo Ruggeri e Roberto Giangregorio nell’evento gratuito e aperto al pubblico “Vendere 1 milione di euro”. In particolare, Ruggeri, CEO di OSM International è un coach di fama internazionale, formatore di decine di migliaia di venditori in tutto il mondo e autore del best seller «Venditore in 1 ora» Giangregorio, titolare di Studio GR è l’ inventore del metodo del «triangolo rovesciato», autore del sistema (e dell’omonimo libro) «Vendere bene», una vita dedicata a formare i migliori venditori in giro per l’Italia.

Nelle due ore e mezza di evento, Paolo e Roberto si alterneranno sul palco per spiegare al pubblico come, con o senza la crisi, siano riusciti a vendere 1 milione di euro in 1 anno. Lo faranno mettendo a disposizione la loro esperienza e condividendo quelle azioni pratiche, immediatamente replicabili, che hanno consentito loro di raggiungere risultati entusiasmanti.