Venditti a Bologna: biglietti, scaletta, orari. Tutte le info

Antonello Venditti in concerto sabato 2 marzo all'Unipol Arena di Bologna con il suo tour "Sotto il segno dei Pesci". I suoi fans fremono e per chi si decidesse solo ora la buona notizia è che i biglietti sono ancora disponibili a partire da 30 euro sui soliti canali come TicketOne.

Ecco tutte le info utili per il concerto di Antonello Venditti, che comincerà alle ore 21.00 al palazzetto di Casalecchio di Reno.

Come arrivare all'Unipol Arena in treno, macchina e autobus

L'Unipol Arena è in via Gino Cervi, 2 a Casalecchio di Reno, Bologna. Il "palazzetto" è facilmente raggiungibile in treno, in bus, in auto e in aereo, comprende una stazione ferroviaria collegata con la Stazione di Bologna e dispone di un’area dedicata a parcheggio.

In auto. In autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 Bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

In treno. Collegamento con la Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station. Info Tper Tel. 051 290290 www.tper.it

In bus. Da Bologna:

linee autobus exrtaurbane numero 83, 94 e e numero 671

Da Casalecchio di Reno:

linea 85 in servizio sul territorio di Casalecchio di Reno

Dove parcheggiare

Unipol Arena è dotata di un’area parcheggi di 60.000 mq, con 5.000 posti auto: è possibile dunque parcheggiare direttamente in loco.

La scaletta del concerto "Sotto il segno deo Pesci"

Lo scorso dicembre 2018 Venditti ha suonato a Roma e questa è stata la scaletta che potrebbe rispecchiare la performance bolognese:

Raggio di luna

I ragazzi del Tortuga

Giulio Cesare

Piero e Cinzia

Peppino

Stella

Non so dirti quando

Lilly

Compagni di scuola

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

Sotto il segno dei pesci

Francesco

Bomba o non bomba

Chen il Cinese

Sara

Il telegiornale

Giulia

L’uomo falco

Il regolamento dell'Unipol Arena, cosa si può portare e cosa no

• Introdurre valigie e trolley che dovranno essere obbligatoriamente depositati al guardaroba.

• Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

• Introdurre trombette da stadio

• Introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio.

• Introdurre catene

• Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

• Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile.

• Introdurre all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie plastico

• Introdurre qualsiasi tipo di alimento

• Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

• Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia

• Introdurre bastoni per selfie, treppiedi, bonoccoli

• Introdurre ombrelli e aste

• Introdurre strumenti musicali

• Introdurre penne e punatori laser

• Introdurre droni e aeroplani telefomandati

• Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO

• Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI

• Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET

• Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD

• Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

• Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.