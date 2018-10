Venerdì acoustic live trio & dj set a Villa San Pietro

Venerdì 26 ottobre, dalle ore 21 un nuovo appuntamento con la musica dal vivo a Bologna-Villa San Pietro

PROGETTO VENERDI’

Acoustic live trio & dj set

DAVIDE POLAZZI chitarra, GABRIELE BOLOGNESI sax,

FILIPPO LAMBERTUCCI batteria

A seguire DADO DJ (deep house, hip hop, reggaton)

Dal profumo dei nuovi arredi interni, ai gustosi piatti e al buon sound di una nuova serata targata “Progetto Venerdì”. Saranno un acoustic trio e un dj-set a portare la musica dal vivo di qualità a Villa San Pietro.

Venerdì 26 ottobre, dalle ore 21, negli spazi interni di Villa San Pietro (via Coccaro 9 a San Pietro in Casale), dall’orario di cena il trio eseguirà un repertorio grandi successi nazionali e internazionali per un coinvolgimento assicurato, all’insegna della buona musica e del divertimento.

Sul palco ottimi musicisti: alla chitarra Davide Polazzi (ha collaborato con Marco Masini, Maurizio Solieri, Ricky Portera), Gabriele Bolognesi al sax (suona con Biagio Antonacci e Cesare Cremonini), e Filippo Lambertucci, giovane batterista eclettico, che suona con diverse band del panorama bolognese.

A fine concerto, spazio a Dado dj, che fa ritorno nel locale (ex Favole) dove era stato in console negli anni d’oro. Un dj-set ricco di sonorità deep house anni ’90-2000 che strizza l’occhio all’hip hop e al reggatone.

Progetto Venerdì è il nuovo appuntamento con musica dal vivo a Villa San Pietro. Una serata all’insegna del connubio enogastronomia e musica.



Villa San Pietro è una sorprendente esperienza in una cornice verde della bella campagna, a pochi chilometri dal centro di Bologna. Il locale si propone come nuova destinazione gastronomica e di intrattenimento, caratterizzata da un elegante dehor affacciato su un giardino all’aperto, mentre all’interno la sala appena rinnovata crea un’atmosfera intima e accogliente.

Ingresso: h. 21 Inizio Cena: h. 21,30 – Live: h. 22,30 – Djset: h. 24,00

Ampio parcheggio gratuito.

Villa San Pietro Via Coccaro 9 – San Pietro in Casale Info e prenotazioni: tel. 051 6661 017