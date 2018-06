"Un venerdì da favole" inaugurazione il 29 giugno

Venerdì 29 giugno a Villa San Pietro, alle porte di Bologna, inaugura UN VENERDI’ DA FAVOLE, un’occasione immancabile per lasciarsi trasportare dai talenti musicali che si alterneranno in console e assaporare le proposte gastronomiche del master chef, Roberto D’Avino.

Villa San Pietro vi invita partecipare ad una serata speciale, la prima della stagione estiva, con una formula che risveglia i sensi e le papille: la formula cena + spettacolo. Un’esperienza di intrattenimento, con una sistemazione comoda e prioritaria ai tavoli, accompagnata da ospiti musicali che vi accompagneranno durante la cena e che vi coinvolgeranno poi, fino a notte inoltrata. Un trionfo unanime di gusto, divertimento e spensieratezza che renderanno unico il vostro Venerdì.

In consolle, ci sarà spazio a rotazione per i deejay Ivo Morini, Maurizio Gubellini e la bravissima Carlotta Savorelli. I nostri talentuosi performer si alterneranno proponendo diversi generi, dal r&b, al funk, dalla house al reggaeton, mescolando le sonorità in un clima di puro divertimento.

Venite a celebrare con noi l’apertura di quello che é stato un sogno per molto tempo. Non mancate alla prima serata di un Venerdì da Favole.



Ingresso libero con consumazione FACOLTATIVA.

Cena Spettacolo 30 euro



Per info e prenotazioni 051 6661017 - 339 5077705