“Venti di Lucio”, il gruppo Lino e la settima Luna omaggia Lucio Dalla

Sabato 3 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Comunale Persiceto andrà in scena lo spettacolo “Venti di Lucio” del gruppo "Lino e la settima Luna", un vero e proprio omaggio a Lucio Dalla, un viaggio nella musica del grande cantautore bolognese.

"Venti di Lucio" – Omaggio a Lucio Dalla di "Lino e la settima Luna"

Il gruppo "Lino e la settima Luna"

"Lino e la settima Luna", la band italo-svizzera in Italia con lo spettacolo che da tempo riscuote successo in tutta Europa, sabato 3 marzo sarà al Teatro Comunale San Giovanni in Persiceto (corso Italia 72), dove alle ore 21 presenterà “Venti di Lucio”, un vero e proprio omaggio a Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – Montreux, 1º marzo 2012), un viaggio nella musica del grande cantautore bolognese. Un cammino che propone brani celebri come “Anna e Marco, “Futura”, “L’anno che verrà” oltre a canzoni scritte da Dalla per altri artisti (come “Occhi di ragazza”) e “perle rare”, ossia quelle meravigliose canzoni che da anni lo stesso Lucio non eseguiva più dal vivo (come “Il Cielo”). “Venti” canzoni, due ore di magia musicale che stanno incantando club e teatri di tutta Europa (Parigi, Zurigo, Londra sono alcune delle città dove la band si è già esibita con successo) e prestigiosi festival internazionali.

Sul palco la band sarà composta da: Tommy Tedesco (chitarre), Claudio Stefanizzi (tastiere), Roberto Castagnara (basso), Jost Müller (batteria), Gianni Salvioni e Lino (rispettivamente voce e chitarra; voce, pianoforte e fisarmonica).

Un progetto che ha avuto anche uno sbocco discografico: l’album live realizzato a Parigi (registrazione dello strepitoso concerto tenutosi nella capitale francese nel 2016) contiene una bonus track realizzata in studio. Si tratta di "Washington" (1984) completamente ri-arrangiata; l’album edito dalla Forlane francese in digitale è su tutte le piattaforme.