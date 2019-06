Spettacolo musicale del coro "Le Verdi Note" dell'Antoniano al “San Luca Summer“, serie di eventi organizzati dall’associazione “Succede solo a Bologna” che si snodano lungo gli ultimi tre weekend di giugno nelle adiacenze della Basilica di San Luca, icona indiscussa della città di Bologna.



Spettacolo musicale

sabato 29 giugno, ore 21:00

Piazzale Basilica di San Luca, Bologna



“San Luca Summer” fa parte del progetto di Crowdfunding Monuments Care attraverso il quale l’Associazione si prende cura dei monumenti e dei luoghi di interesse turistico della città di Bologna e provincia. Grazie alla gestione e all’ideazione di percorsi e visite guidate, l’Associazione cerca di creare progetti autosostenibili che permettano la manutenzione quotidiana e il restauro dei monumenti. Prodotti del territorio, prodotti artigianali, arte, cultura e molto altro animeranno il piazzale di San Luca.



Le Verdi Note, il coro dei giovani dell'Antoniano di Bologna, la maggior parte dei quali ha fatto parte del Piccolo Coro e dello Zecchino d'Oro da bambini, si esibiranno con uno spettacolo musicale tra brani inediti, brani riarrangiati in chiave corale e intermezzi da cantare e ballare tutti insieme, adatto per famiglie e bambini, con un occhio di riguardo verso quei valori che da sempre contraddistinguono la discografia del coro: l’amore universale, la speranza di un futuro migliore, l’accoglienza per il diverso, unitamente al coraggio di cambiare e di perdersi per poi ritrovarsi cresciuti e migliori.



Tra i brani, sarà eseguito anche "Un gusto unico", inno di Estate Ragazzi 2019, da poco presentato e disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica.