Le verdi note dell'Antoniano all’incontro diocesano adolescenti 2019

Sabato 16 Marzo 2019, “Le Verdi Note” dell’Antoniano di Bologna tornano in Piazza Maggiore per partecipare all’evento “All’ora! La Notte Bianca della Fede 2019“, incontro diocesano rivolto agli adolescenti di Milano per riflettere durante la notte, all’ora in cui il Signore dona sé stesso, sul significato della vita.



L’evento è ospitato nella città di Bologna, ricca di storia e spiritualità, da sempre accogliente e aperta al confronto e al dialogo tra culture e religioni.



Le Verdi Note si esibiranno in Piazza Maggiore alle ore 19:00 con lo spettacolo “Traccia la tua rotta, adesso!“, un cammino musicale che attraversa il repertorio pop del gruppo, con intermezzi da cantare e ballare tutti insieme, e un occhio puntato verso quei valori che da sempre contraddistinguono la discografia del coro: l’amore universale, la speranza di un futuro migliore, l’accoglienza per il diverso, unitamente al coraggio di cambiare e di perdersi per poi ritrovarsi. Tra i brani dello spettacolo anche l’ultimo inno di Estate Ragazzi “Traccia la tua rotta!”, da cui prende il nome lo spettacolo, che vuole spronare i ragazzi nel perseverare sulla propria "rotta" nonostante le intemperie che possono sopraggiungere nel corso della vita.



La regia teatrale è di Fabiola Ricci, mentre la preparazione musicale è di Stefano Nanni. Direzione artistica e organizzativa di Sara Casali e Alessio Zini.



A seguire, la grande Piazza Maggiore accoglierà l’amabilità e la simpatia dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.