Le verdi note fuori tempo: doppio spettacolo musicale

Sabato 14 Aprile 2018, ore 18:00, presso la Tendostruttura “Spazio Verde” all’interno del Parco della Montagnola di Bologna, andrà in scena il doppio spettacolo musicale “Le Verdi Note Fuori Tempo” con la partecipazione del coro “Le Verdi Note dell’Antoniano”, il gruppo di ragazzi grandi dell’Antoniano che dopo aver cantato nel Piccolo Coro da bambini, continuano un percorso artistico tra attività discografiche, concertistiche e televisive.



Insieme a loro si esibiranno “I Fuori Tempo”, band di ragazzi disabili e non, uniti dalla Passione per la musica, nata all’interno dell’Associazione “L’Arche Onlus” di Bologna, che dal 2001 offre spazi e attività per l’accoglienza e lo sviluppo di ragazzi con disabilità attraverso attività di laboratorio e artistiche. I due gruppi si esibiranno spaziando dal pop al rock, passando per il Musical Theatre, tra brani inediti e cover appositamente rivisitate.



L’ingresso a offerta libera mira a raccogliere fondi.

Gallery