Vergato '50: lo stile, la musica e le auto degli Anni Cinquanta

Vergato '50 torna in scana il 9 giugno 2018! Per il 3° anno consecutivo Vergato sarà invasa dall'america con una pista da ballo tutta per i nostri fantastici ballerini e per chi avrà voglia di scatenarsi ballando sulle note delle fantastiche band scelte da Gabriele Cerè, dalle auto americane selezionate dal fantastico Bazzani Igor ed il suo gruppo, rinfrescati dai cocktail del Caffè della Piazza e rimpinzati dallo stand gastronomico con un menù a tema. Come ogni anno vi aspettiamo numerosi.