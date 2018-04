Very Slow e Very Slow Wine: prodotti enogastronomici e artigianato tipico

Il 21-22 aprile Very Slow e Very Slow Wine. Mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianato tipico delle Città Slow d’Italia per la 13a edizione della Festa di primave- ra, tra iniziative gastronomiche, sportive e culturali. Inoltre “Very Wine”, fiera di eccellenze vitivinicole in collaborazione con l'As- sociazione Italiana Sommelier, e il Borgo dei sapori, dedicato alle tipicità alimentari italiane. Torna il tour tra le cantine aderenti con degustazioni e visite guidate e molto altro ancora. Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112