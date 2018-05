La prima festa di strada: "Via Collegio di Spagna in Festa"

Una giornata all'insegna della danza, musica, cultura e Street Food! Per la prima volta nella storia della città, arriva la festa di via Collegio di Spagna, fortemente voluta dai commercianti.

OSPITI SPECIALI:

Grazie alle collaborazioni di Canto 31 e Spazio Vitale vi saranno ospiti speciali!

Di seguito:

Gianluca Morozzi e Maria Silvia Avanzato Incontreranno i fan direttamente dal chiostro del Collegio di Spagna !

Rezzo Musical Group che in due tappe sulla giornata FARANNO BALLARE E CANTARE LA VIA !

Elisa Genghini Nel pomeriggio delizierà la via con la sua voce!

https://www.youtube.com/channel/UCcTJIAPy2k_tZDKOFWIZ2xQ

Ad accompagnare la giornata vi saranno BALLI SWING E UNO SPETTACOLO DI SAMBA SERALE!

SPECIALITA' DALLA VIA:

Presso la sede di Very Nice si potra gustare la CountryHouse con un menu' a base di grigliate e bevute applicate alla gastronomia

Presso Sentaku Ramen Bar si potranno assaporare i sapori caratteristici della vera cucina Giapponese!

Presso Ristorante Pizzeria il tari Si potrà godere delle specialità di pesce offerte dallo chef e della loro favolosa Pizza!

Presso Trattoria Collegio di Spagna Si potrà gustare la vera cucina tradizionale Bolognese

Presso la La Taverna dei Peccati deliziose specialità Gourmet!

Presso Dottor Juice si potranno gustare i frullati freschi e le preparazioni di stagione offerte dai ragazzi !

Presso Antica Salumeria e Gastronomia Rosa si potranno assaporare i sapori della storia e tradizione Bolognese

E PER I PIU' PICCOLI CI SARANNO ATTRAZIONI E GIOCHI PER TUTTA LA GIORNATA!