Il viaggio di bemolle, commedia musicale

La prima Commedia Musicale inedita dei "SopraLeRighe".

Un Viaggio nel Paese della Musica per accompagnare la giovane Bemolle nella ricerca della sua strada e del suo posto nel mondo.

Quasi due ore di spettacolo, quattordici canzoni inedite, totalmente cantato dal vivo.

Ingresso Offerta Libera.



La compagnia "Sopra le Righe" è un gruppo teatrale musicale nato a Bologna nel 2016 sotto la direzione di Gabriele de Pasquale.

I membri dei "Sopra le Righe" sono tutti ex coristi delle "Verdi Note" dell'Antoniano di Bologna che hanno voluto continuare a evolvere la propria esperienza musicale e abilità corali con un nuovo progetto teatrale che li vede coinvolti sia in veste di cantanti che di attori.