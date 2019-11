Domenica 24 novembre alle ore 18,00 al Teatro del Baraccano in via del Baraccano, 2, uno spettacolo di musica e parole dedicato al grande Enzo Jannacci.



"E allora andiamo, Un Viaggio Musicale nell'Universo di Enzo Jannacci"



Il gruppo musicale bolognese Personaccj proporrà una parte significativa del repertorio del maestro. Il vocalist Bob Trivi non solo darà una lettura simpatica e coinvolgente dei successi più famosi, ma si confronterà anche con alcune "perle" meno conosciute. Alla batteria Alex Cenni, al pianoforte Luca Puggioli, al basso il maestro Massimo Venieri.



Alla musica si alterneranno le parole di Nando Mainardi, scrittore, autore fra l'altro dei volumi "Enzo Jannacci. Il Genio del Contropiede" e "L'importante è esagerare. Storia di Enzo Jannacci". Mainardi, con le sue doti narrative, racconterà simpatici aneddoti legati alla vita del cantautore milanese. Ma ripercorrerà anche, con la sua passione, gli aspetti rivoluzionari della musica leggera italiana, dal Sanremo del 1958 ad oggi.



Biglietti disponibili su vivaticket.it, evento "...e allora andiamo!".