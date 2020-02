"Videogame Art Museum": il museo dei videogiochi fra console e postazioni prova

Un museo dedicato ai videogiochi: adesso c'è ed a Bologna. Nato dagli appassionatissimi dell'Associazione Insert Coin, tutte le domeniche apre le sue porte con un'ampia esposizione che ripercorre gli anni '70, '80 e '90 e le postazioni prova per testare videogiochi storici su console originali. Si chiama Videogame Art Museum ed è in zona MAST, in via Vittoria.

Console rare, prototipi, home computer, videogiochi storici e memorabilia: le prime otto generazioni di console e videogiochi sono scandite da pannelli informativi, video, curiosità e vetrine ricche di storia. Il museo comprende anche una sala con videoproiezioni sulla storia del videogioco e un'area 'free to play' con tanti cabinati arcade in cui provare i videogiochi gratuitamente.

Insert Coin è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di promuovere attività culturali, ricreative e formative a favore dei suoi associati. Nasce per divulgare la cultura del videogioco e preservare la memoria storica dell'arte videoludica. L'associazione organizza giornate videoludiche per permettere ai propri soci di cimentarsi in sfide e tornei con oltre 80 retro console e oltre 500 videogiochi dal 1972 ad oggi.