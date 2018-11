Videogames Party al Centro Borgo

Dal 23 al 25 novembre, postazioni libere e tornei gratuiti per tutti gli amanti dei videogiochi

Call of Duty, Fifa19, Dragon Ball Fighterz, Super Mario Kart 8 Deluxe, Tekken 7, Just Dance 2019 e tanti altri: se per alcuni questi nomi significano poco, per tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi sono come una Bibbia. Lo sa bene il Centro Borgo che venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 novembre ha organizzato il Videogames Party, una grande festa per tutti gli amanti di questi affascinanti e divertenti mondi virtuali.

Venerdì 23 dalle 12.00 alle 21.00, sabato 24 e domenica 25 dalle 10.00 alle 14.00, saranno organizzate delle postazioni libere in cui tutti i visitatori della Galleria potranno giocare a proprio piacimento e scoprire le ultime novità del settore. Sabato 24 dalle 15.00 alle 21.00 e domenica 25 dalle 14.30 alle 20.00, invece, spazio ai più agguerriti con tornei gratuiti e premiazione finale. Anche l’iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata recandosi al Centro il giorno stesso.

L’appuntamento con il Videogames Party è dal 23 al 25 novembre al Centro Borgo. Per qualsiasi informazione basta visitare il sito internet www.videogamesparty.it o la Pagina Facebook, aggiornata e ricca di contenuti.