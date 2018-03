"Le vie del tempo", la più grande rievocazione multiepoca d'Italia

Le vie del tempo, Un momento della rievocazione. L'8 aprile nelle vie di Crevalcore prende vita la più grande rievocazione multiepoca d'Italia, con piccoli spaccati di storia ricostruiti dai numerosi gruppi storici tematici che riproporranno usi, costumi e attività di varie epoche, dagli etruschi fino alla seconda guerra mondiale.

Ben 250 rievocatori da tutta Italia, riuniti in gruppi, si impegneranno a ricreare un periodo specifico della storia attraverso le proprie attività e le ricerche storiche proposte su banchi didattici. Un tuffo nel passato tra didattica, schemi di battaglia, armi, dimostrazioni di vita civile e militare, musiche, danze storiche e altre iniziative che immergeranno il pubblico nel periodo storico rievocato.

Localizzati nella piazza o sotto i portici, ciascun gruppo storico ha una zona dedicata. Inoltre saranno presenti artigiani ed espositori di manufatti, oggettistica, moda, libri antichi, gioielli, ceramiche e giochi per bambini, che renderanno le vie e i portici di Crevalcore un grande mercato storico. Lo stand gastronomico propone un menù tipico. Ospiti a tavola i protagonisti della rievocazione, per un suggestivo pranzo gomito a gomito con la storia. L'evento ha scopo benefico, in particolare è volto ad animare il centro storico di Crevalcore, che ad oggi ancora porta i segni del Terremoto. L'evento si tiene anche in caso di pioggia.

Programma

10:00-19:00: tutti i gruppi storici esporranno al pubblico temi didattici sul periodo storico da loro trattato. Durante la giornata sarà possibile assistere a varie esibizioni in piazza.

Dalle 18.00: Gran Ballo dell'800 in piazza

Info sull'evento

Orario: dalle 9 alle 19

Tariffe: ingresso libero, pranzo a pagamento

Organizzazione: I Sempar in baraca e la Compagnia d'arme delle 13 porte, in collaborazione con l'istituzione culturale "Paolo Borsellino" di Crevalcore

Info: I Sempar in baraca

cell. 0039 346 0955395

www.leviedeltempo.com

info@isemparinbaraca.com