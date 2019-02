Sabato 9 febbraio 2019, a La Corte di Felsina, la scrittrice Paola Mattioli, presenta il suo nuovo libro, uscito con Edizioni Pendragon, che porta il titolo ‘Viera, un’italiana del ’23’

Un delicato e nostalgico racconto biografico di un’italiana vissuta nel Novecento ,uscito dalle pagine del suo diario, dimenticato in fondo ad un vecchio cassetto e riscoperto, per caso, dalla figlia che rispolvera storie e aneddoti d’ un epoca così vicina a noi ma di cui non è rimasto quasi nulla.



Presentazione : ore 17.30



Entrata libera ( 30 posti seduti)



La Corte di Felsina

Via Santo Stefano 53 -Bologna