VIII Festival Teatroperando stagione primavera 2019

Teatro Bristol: VIII festival Teatroperando

Riparte l'appuntamento con il consolidato FESTIVAL TEATROPERANDO stagione Primavera 2019 giunto alla sua VIII Edizione. Gli eventi in cartellone saranno due: Martedì 12 Marzo 2019 ore 20:30 MADAMA BUTTERFLY di G. PUCCINI e Martedì 26 Marzo 2019 ore 20:30 AL CAVALLINO BIANCO di R. BENATZKY.

Gli spettacoli si terranno come di consueto al TEATRO BRISTOL di Via Toscana, 146 Bologna. Per prenotare i biglietti telefonare a:

Tel. 347-9024404 / 351-5947003