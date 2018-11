Villa San Pietro, acoustic live & dj set: Elena Giardina e Davide Polazzi

16 Novembre 2018, ore 21, a Villa San Pietro (San Pietro In Casale-Bo)



PROGETTO VENERDI’ - Acoustic live & dj set



ELENA GIARDINA voce - DAVIDE POLAZZI chitarra



A seguire DADO DJ (deep house, hip hop, reggaton)



Torna la musica dal vivo di qualità a Villa San Pietro, con PROGETTO VENERDI’, un’idea nata in collaborazione con il chitarrista Davide Polazzi.



Venerdì 16 novembre, il duo Elena Giardina e Davide Polazzi, in una performance dove la chitarra accompagna la splendida voce di Elena che regalerà emozioni con alcuni brani indimenticabili. Figlia d’arte, giovanissima concorrente a X Factor nel 2013, da anni la voce del Palma Brass Quintet, Elena Giardina è stata influenzata da artisti appartenenti al mondo del blues, jazz, soul e della musica leggera italiana degli anni ’60.



Davide “Polly” Polazzi è chitarrista, cantante, armonicista, compositore, showman.



Inizia il suo viaggio nella musica formando nel 1988 i Megahertz. In diverse occasioni ha collaborato con musicisti del calibro di Maurizio Solieri, Daniele Tedeschi, Claudio “Gallo” Golinelli, Ricky Portera, Andrea Innesto. Dal 2009 chitarrista nella Baou Tribe, il gruppo capitanato da Johnny Gatti. Dal 2012 è chitarrista nella formazione “La sera dei Miracoli” Omaggio a Lucio Dalla.



Ad accompagnare questo duo di altissimo livello, la cena alla carta di Villa San Pietro. Il menu propone pietanze gustose realizzate con materie prime di ottima qualità. Con i suoi 100 coperti, l’ampia sala interna è moderna e accogliente, intima ma conviviale. Villa San Pietro è il luogo ideale dove trascorrere una serata in compagnia di amici o in coppia, serviti da uno staff gentile e premuroso pronto a soddisfare le vostre richieste.



A fine concerto, spazio a Dado dj, con selezioni deep house anni ’90-2000 e R’N’B.





Inizio Cena: h. 21,00 – Show dalle h. 22,15 – a seguire Dj Set



Ampio parcheggio gratuito.



Villa San Pietro Via Coccaro 9 – San Pietro in Casale Info e prenotazioni: tel. 051 6661 017

