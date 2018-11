Casting e gioco social per vincere una cuccia

Vuoi vincere la cuccia di Cliffi Design di Cliffi per il tuo amico a 4 zampe?

Cliffi Design, aderendo al messaggio contro l'abbandono degli animali #portamiconte, regalerà una cuccia al fortunato vincitore che

parteciperà al casting ed al gioco social.



Ecco cosa devi fare per partecipare:

Il 24-25 novembre al Pet expo&show Bologna , nello stand di

Portamiconte, si terrà il CASTING dove il tuo 4 zampe (cane di piccola taglia o gatto) potrà essere fotografato sulla cuccia Cliffi Design.

Per ISCRIVERE GRATUITAMENTE il tuo 4 zampe al CASTING basta inviare una mail a info@portamiconte.info oppure whatsapp 329 6971667, indicando il tuo nome e cognome e nome del cane/gatto, razza ed età.



Come si vince?

Gioco social: le foto scattate dureante il casting verranno pubblicate

su facebook e vincerà la foto che avrà ricevuto più like!

l'11 dicembre proclameremo la foto vincitrice e, il cane vincitore, si

vedrà recapitare diretttamente a casa la cuccia... giusto in tempo come bellissimo regalo di Natale!



La cuccia Cliffi Design è proposta anche come pet welcome kit di

strutture #petfriendly proprio per sottolineare l'importanza del concetto del #nonabbandonare gli animali e portarli sempre con sè anche in vacanza!



La cuccia Cliffi Design è realizzata in legno massello, rifinita con

doghe in legno per assicuarare la massima tenuta ed il massimo comfort. Eleganza, ma senza dimenticare la qualità e la comodità per il 4 zampe. La cuccia è completata da un cuscino completamente lavabile e sfoderabile, double faces: un lato in misto cotone stampato ed un lato in poliestere lavabile.