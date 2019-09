"Vintage e non!": torna il mercatino dell'Antoniano

Il "Vintage e non" torna con la ventitresima edizione che si terrà nella sala mostre “Anna Rangoni” di Antoniano in via Guinizelli 3 da giovedì 10 a domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 18.30. Quest'iniziativa è organizzata come ogni anno dalle socie di Antoniano insieme che mettono a disposizione il loro tempo, il loro impegno e la loro dedizione per raccogliere fondi a favore del Centro Terapeutico per bambini.

ll vintage è un'opportunità unica per trovare proprio il vestito anni settanta che stavi cercando oppure i pantaloni giusti da abbinare alla camicia che tanto ti piace. Potrai comprare quei pantaloni che tanto volevi o la gonna giusta per la festa più in della stagione, senza sentirti in colpa. Infatti grazie ai tuoi acquisti potrai aiutare un bambino del Centro Terapeutico Antoniano Insieme e garantirgli ore di terapia gratuita che altrimenti non potrebbe permettersi. Vieni e acquista al vintage! Grazie a te e ai tuoi acquisti un bambino potrà fare passi da gigante tutti i giorni.



DATE E ORARI: Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 18.30



DOVE: Sala Mostre “Anna Rangoni” di Antoniano in Via Guinizelli 3, Bologna.