Vintage e non! 20a edizione

Torna il Mercatino Vintage di Antoniano onlus con la sua Ventesima Edizione!



La primavera è arrivata e il cambio dell'armadio pure!

Allora quale migliore occasione per rifarsi il guardaroba facendo del bene?



Ritorna il Vintage e non nella sua 20esima ed!



Dal 12 al 15 aprile 2018, dalle 10.00 alle 18.00 ORARIO CONTINUATO, in via Guinizelli 3!



Stai cercando qualcosa di particolare e non sai dove trovarlo? Cerchi quel vestito da "nonsaipiùquantotempo" e ancora non l'hai trovato ?! Questo è il posto giusto!

Al Vintage puoi trovare abiti, borse, scarpe, camicie, accessori e tanto altro ancora... tutto di uno stile unico e particolare per rivivere un'atmosfera ...come dire? Vintage!



Segnalo in agenda! Non prendere altri impegnI!