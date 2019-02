Vintage market last minute...saldi di fine inverno!

Vintage Market Last Minute

al Centro Costa di Bologna, di fianco al cinema Lumiere...

ecco tutti i dettagli...



Sabato 23 febbraio 2019, dalle ore 10 in poi, a Bologna, presso il Centro Costa di via Azzogardino 48, di fianco al Mercato Ritrovato ed al cinema Lumiereq, ecco l'edizione mensile del VINTAGE MARKET delle onlus BOutique Vesto Solidale e Civico32.

Abiti, scarpe, accessori e borse, firmate e non, vintage e second hand...

SALDI DI FINE INVERNO, occasioni imperdibili