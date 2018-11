Venerdì 23 novembre vi aspettiamo dalle ore 19 alla Scuderia Future Food – Urban Coolab per un “Virtual @peritif con ANT”, una serata ideata dal Comitato Promotore dei 40 anni ANT per conoscere i progetti di realtà virtuale sviluppati da Fondazione ANT.



Nel corso dell’aperitivo, il creativo Umberto Stagni proporrà una Virtual Reality Performance.



Offerta minima 20 euro con buffet e drink



Per prenotazioni: 348 2624246 o mara.albieri@ant.it.



La serata andrà a sostegno dei progetti gratuiti di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT Italia Onlus.



Serata in collaborazione con Scuderia Future Food – Urban Coolab, Tecnostudi, Pasta Volante, Mediamorphosis.