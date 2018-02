Da venerdì 23 febbraio a domenica 4 marzo "Visioni di futuro, visioni di teatro… 2018".



Dal 23 febbraio al 4 marzo 2018 torna al Teatro Testoni Ragazzi di Bologna “Visioni di futuro, visioni di teatro…”, festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia.

Dieci giorni dedicati al teatro per bambini da uno a sei anni da tutto il mondo con 25 spettacoli presentati in 50 repliche da 21 compagnie, 13 laboratori per educatori e insegnanti sul rapporto tra arte ed educazione, 4 conversazioni e 2 conferenze.

Prime nazionali, debutti, presentazioni di studi e un ampio spazio dedicato alla danza compongono il programma della quattordicesima edizione del festival, con ben 13 compagnie straniere, di cui quattro provenienti da India, Singapore e Giappone.

Il 23 e 24 febbraio il festival ospita due momenti d’incontro tra il network Small Size e il nascente The Young Dance Network. Due giornate, fra laboratori e meeting, riservati a 20 artisti professionisti selezionati tramite una call internazionale da Young Dance Network, nuova associazione artistica internazionale per chi opera nella danza per l’infanzia.

Le conferenze propongono riflessioni sull’approccio educativo alla scienza con “L’Infanzia, l’arte e la matematica” (sabato 24 febbraio, ore 10.30) e sul tema delle pari opportunità educative e culturali con “Alterità e Diversità”, (sabato 3 marzo, ore 10.30), in collaborazione con l’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.

Quattro gli incontri, sempre alle 18.30 con traduzione in lingua italiana: “Scientifico! Un percorso di coproduzione” (lunedì 26 febbraio), “Un rete latino-americana” sulla volontà di istituire un network per la prima infanzia in Centro e Sudamerica (martedì 27 febbraio), “Wide Eyes, il racconto di un’esperienza” sul progetto europeo Small Size (mercoledì 28 febbraio) e “Baby theatre in Giappone” sulla storia e lo sviluppo del teatro per la prima infanzia in Giappone (giovedì 1 marzo).

Anche quest’anno tornano le co-produzioni Wide Eyes, azione del progetto Small size, performing arts for early years. per la diffusione del teatro per i più piccoli finanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea. Le quattro produzioni, provenienti da Austria, Germania, Italia e Svezia, partono dall’esigenza comune di raccontare la poetica dello stupore e lo sguardo dei bambini, dopo anni di ricerca in comune fra le compagnie.

Il programma completo degli spettacoli e dei laboratori è disponibile su www.testoniragazzi.it. È possibile acquistare i biglietti sul sito o presso la biglietteria del teatro, secondo le disponibilità residue.

Per partecipare agli incontri e alle conferenze è richiesta un’iscrizione al festival di 10€, gratuita per i soci de La Baracca – Testoni Ragazzi.